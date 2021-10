Aschei con Schirru, Toti: “Insieme tutte le forze che non vogliono riconsegnare Savona al medioevo del dissesto”

Savona. “Il sindaco deve essere libero di fare le scelte che crede. Aschei si è opposto al cartello delle sinistre e lo ha fatto con un discreto margine di consenso. Credo che i due programmi siano in qualche modo sovrapponibili e complementari“. A dirlo è il presidente di Regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti a poche ore dalla decisione della lista di Luca Aschei Andare Oltre di apparentarsi con il sindaco del centro destra Angelo Schirru.

A sostenere Schirru anche Savona Popolare di Francesco Versace: “La lista di Versace e Aschei han fatto la loro corsa – ha aggiunto Toti in occasione dell’incontro tra il sindaco di Genova Marco Bucci e Schirru oggi pomeriggio – con un progetto di città compatibile col nostro e oggi si uniscono a noi con la consapevolezza che ci sono due scelte“.

Fratelli d’Italia e Lega hanno manifestato stamattina il loro dissenso ad allargare l’alleanza in vista del secondo turno delle elezioni amministrative del 17 e 18 ottobre: “E’ una decisione che spetta al sindaco – ribadisce Toti -. I partiti difendono legittimamente il loro posto in più o in meno in consiglio comunale secondo gli accordi che fa il sindaco ma è Schirru che ha il timone. Fanno bene a dire la loro pur sostennendo la proposta in modo convinto”.

Toti accoglie quindi positivamete la scelta di Schirru che così è sostenuto da un fronte sempre più ampio contro l’avversario di centro sinistra Marco Russo: “Così sono insieme tutte le forze che non vogliono riconsegnare Savona al medioevo del dissesto che ha conosciuto questa città ai tempi di Berruti. Una giunta Russo, viste le facce e i tanti cappelli che la sinistra si è premurata di mettere su quell’amministrazione, ci somiglierebbe molto“.

E ancora sulla lista Andare Oltre Toto aggiunge: “Si è offerto di dare una mano per evitare che le sinitre tornino a occupare Palazzo Sisto con tutto quello che comporterebbe per la città. Schirru vuol dire continuare sulla strada di un modo di vedere la Liguria e Savona come la Regione e dall’altra parte c’è una visione legittima ma che a me non piace come spero non piaccia a tanti savonesi”.