Anziano fungaiolo disperso nei boschi di Calizzano: ricerche in corso

Calizzano. Ricerche in corso nei boschi di Calizzano, dove sembrerebbe che questo pomeriggio si sia perso un fungaiolo di 88 anni.

L’anziano, secondo le prime informazioni raccolte, probabilmente residente a Finale Ligure, è partito da casa all’ora di pranzo, intorno alle 12. A lanciare l’allarme è stata la sorella che non ha più notizie del fratello da ore, alle 19:30 infatti non era ancora rientrato a casa.

Sul posto sono subito intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco, il gruppo cinofilo della Croce Bianca di Spotorno, i carabinieri e la protezione civile per effettuare le ricerche che sono tutt’ora in corso nei boschi dietro al ristorante Villa Elia. Presenti anche i sanitari nel caso in cui l’uomo abbia bisogno di cure.