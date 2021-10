Antonelli fa tre su tre dal dischetto e porta a casa il pallone: “Qui per vincere”

“Siamo riusciti a sbloccare la partita dopo pochi minuti. Bravi noi a metterla subito sui binari giusti. Sono tornato a Loano perché ho passato tre anni nella società precedente. Sono legato a Loano e spero di portare la San Francesco nella categoria che merita”.

Queste le parole di Mirko Antonelli, protagonista della vittoria della San Francesco Loano sullo Yepp di Albenga. Una vittoria larga, otto a uno, che oltre a testimoniare il divario oggettivo tra le due compagini è anche segno che la volontà della squadra di mister Enrico Sardo è non lasciare nulla al caso per provare ad approdare in prima categoria.

leggi anche Sport Seconda Categoria “B”: San Francesco Loano a valanga, di misura il Borgio Verezzi

Antonelli ha contribuito alla vittoria della squadra non solo con una prestazione positiva ma soprattutto dimostrandosi implacabile dal dischetto: tre su tre i penalty messi a segno.,