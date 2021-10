Angelo Berlangieri è il nuovo presidente degli industriali savonesi: “Senza infrastrutture morte delle imprese”

Savona. “Bisogna risoluzione i nodi infrastrutturali e burocratici che impediscono la crescita e la competitività delle nostre aziende sul territorio savonese”. E’ da questa premessa che vuole partire Angelo Berlangeri, eletto nuovo presidente dell’Unione degli Industriali della provincia di Savona, prendendo il posto di Enrico Bertossi.

Recentemente intervistato nel corso del podcast di IVG.it “La Telefonata“, il neo-presidente degli industriali savonesi ha affermato: “È fondamentale concentrare l’attenzione e intervenire sull’inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle persone, delle infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell’energia, i costi e la gestione delle acque e dei rifiuti. Questo è un tema centrale, perché è in gioco la crescita del nostro territorio. Bisogna far comprendere a tutti, a cominciare dalla politica e dalle istituzioni, che non si tratta più solo di un’inadeguatezza infrastrutturale che è di ostacolo allo sviluppo, ma di un vero e proprio nodo da sciogliere per la sopravvivenza stessa delle imprese”.

“Un altro aspetto che cercheremo di affrontare rapidamente sarà quello del nodo burocratico che sta sforzando le imprese – riprende il nuovo presidente -, perchè non è possibile che in questo territorio si abbiano delle norme che ci pongono in uno svantaggio competitivo, non nei confronti degli altri Paesi del mondo, ma nei confronti delle regioni confinanti. Si deve parlare di sviluppo economico attivando percorsi di crescita e di competitività”.

“Se non è possibile per l’Unione intervenire direttamente sulle norme nazionali, l’interlocuzione dovrà essere pressante con tutte le autorità che con norme regolamentari complicano, ulteriormente, se possibile, il quadro normativo nazionale. I problemi ci sono ma ci sono anche le soluzioni. Noi saremo assolutamente inflessibili: piena realtà collaborativa ma non facciamo sconti a niente e a nessuno perchè ne va della vita del sistema produttivo ed economico di questo territorio” tiene a dire Berlangeri.

Il nuovo presidente, di origini finalesi, unisce una lunga attività – da oltre trent’anni – di imprenditore nel settore turistico all’impegno nelle attività associative di rappresentanza del settore: è stato presidente dell’Associazione Alberghi e Turismo di Finale Ligure e Varigotti dal 1998 al 2005 e vicepresidente dell’Unione Associazioni Albergatori della Provincia di Savona dal 1999 al 2004.

“Nel prossimo quadriennio il nostro impegno dovrà essere rivolto a consolidare il ruolo dell’Unione Industriali quale punto di riferimento imprescindibile in tema di servizi, rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese del territorio, parte attiva nel creare le condizioni necessarie a favorire il progresso, lo sviluppo e la competitività del sistema socio-economico savonese”, spiega Berlangieri, anticipando la “vision” per il suo mandato al vertice UISV.

Il presidente uscente Enrico Bertossi vede così l’opera eseguita e i prossimi anni: “Sono stati anni innegabilmente molto complicati: siamo partiti con il 2018 e il crollo del Ponte Morandi, la mareggiata e abbiamo finito con questi ultimi due anni di emergenza pandemica che hanno complicato molto le cose da un punto di vista operativo, ma al di là di questo sono stati quattro anni positivi da diversi punti di vista. Credo che in parte la ripresa ci sia stata e che rispetto a quattro anni fa il territorio sia più solido per una serie di iniziative che sono andate a buon fine. Credo che la criticità più grande che ci sarà nei prossimi quattro anni sarà affrontare il tema dell’adeguamento infrastrutturale, perché senza quello viene a mancare un requisito fondamentale. Tre anni fa, proprio in occasione di un’assemblea avevo detto che era un prerequisito per la crescita, ora dico che sia un prerequisito per la sopravvivenza”.

Con il voto dell’assemblea, prende il via, inoltre, il nuovo corso UISV. Ad affiancare il presidente Berlangieri, una squadra molto nutrita: Luca Bollettino (Verallia – Vetro – Dego),Paolo Cornetto (Vado Gateway – Logistica – Vado Ligure), Alberto Formento (Formento Filippo Carlo – ANCE Savona – Finale Ligure), Mattia Noberasco (Noberasco – Alimentare – Carcare), Silvano Saba (Bombardier – Meccanica – Vado Ligure), Carlo Sambin (Sunrise – Medicale – Cairo Montenotte), Caterina Sambin (Ergon Meccanica – Impiantistica Meccanica – Dego), Fabio Atzori (Demont – Impiantistica meccanica – Millesimo), Emanuele Ferraloro (Ferraloro Energia – Ance Liguria), Matteo Giudici (Mesa – Sezione terziario avanzato- Savona), Alberto Grassi (Expertise – Impiantistica – Vado Ligure), Cesare Librici ( Dema – Automazione – Varazze), Enrico Melloni (Mercitalia Rail – Logistica) Flavio Raimondo (Ecosavona – Ambiente – Vado Ligure), Carlo Zaccone ( Cabur – Meccanica – Altare); il past presidente Enrico Bertossi (Infineum Italia – Chimica – Vado Ligure) e la presidente dei Giovani Industriali Agata Gualco (A.D.R. – Alimentare – Sassello).

E la nomina ufficiale lascia, per ora, vacante il ruolo al vertice dell’UPA – Unione Provinciale Albergatori -, incarico che ricopriva lo stesso Berlangieri fino ad oggi: “Per la categoria ora è un momento di riposo dopo la stagione estiva. Sicuramente entro l’anno, con i passaggi necessari all’interno dell’associazione, si dovrà definire anche il nuovo presidente degli albergatori savonesi” conclude Berlangieri.