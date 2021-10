Andrea Rossi membro onorario dell’American Society for Pediatric Radiology. Toti: “Il Gaslini si conferma eccellenza internazionale”

Liguria. “La nomina del professor Andrea Rossi, direttore dell’Unità operativa complessa di neuroradiologia dell’istituto Gaslini, all’interno dell’American Society for Pediatric Radiology come membro onorario costituisce per la Liguria un motivo di grande orgoglio. Il nostro ospedale pediatrico si conferma un’eccellenza internazionale, I cui professionisti sono conosciuti e apprezzati anche oltreoceano”.

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti in merito al prestigioso riconoscimento ottenuto dallo specialista dell’ospedale genovese, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in ambito pediatrico.

“La sanità ligure – aggiunge Toti – si sta sempre di più affermando come un punto di riferimento non solo a livello italiano ma anche internazionale. Il riconoscimento ottenuto dal Professor Rossi è solo l’ultimo di tanti traguardi raggiunti dall’ospedale Gaslini. Questo costituisce senz’altro uno straordinario punto di partenza per affrontare le sfide che abbiamo di fronte, con la ripartenza post Covid e con gli importanti investimenti che saranno realizzati con il piano regionale Restart Sanità e con le risorse del Pnrr”.