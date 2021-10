Andora, nuovo servizio di raccolta rifiuti: ecco la mappa per le borgate e l’entroterra

Andora. Terminato il primo ciclo di incontri itineranti con i cittadini per la presentazione del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Le ditte Egea e Proteo hanno ufficializzato la mappa delle tipologie di conferimento per le borgate e le località dell’entroterra. Sabato 30 ottobre, si svolgeranno gli incontri per le zone del centro. Nel Parco delle Farfalle, alle ore 14.30, si parlerà del servizio per le abitazioni situate a ponente del torrente Merula mentre alle ore 16.30 ci sarà l’incontro con gli abitanti e i proprietari di case delle zone a levante del torrente Merula.

“Le tipologie di raccolta variano a seconda delle caratteristiche dei nuclei abitati che abbiamo verificato con le ditte in numerosi sopralluoghi – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Maria Teresa Nasi che, con il sindaco Mauro Demichelis, ha incontrato i cittadini – Per rispondere al meglio alle esigenze degli utenti, Egea e Proteo hanno attuato anche sistemi di raccolta misti che prevedono, ove sia necessario per le particolari situazioni e quando le norme lo consentano, il conferimento sia con la raccolta di “Prossimità” che con il “Porta a Porta” per una medesima zona”.

“Gli incontri, molto partecipati, sono stati utili momenti di confronto con gli andoresi che hanno dimostrato molto interesse verso la raccolta differenziata e di comprendere le motivazioni del piano operativo proposto anche con l’ausilio di mappe e alla presenza dei tecnici delle ditte e dei funzionari comunali”.

“Sono state fatte numerose le domande agli esperti e molti dubbi sono stati risolti. Abbiamo incontrato anche gli amministratori condominiali di Andora che ora verificheranno, con i loro condomini e le ditte incaricate, le modalità organizzative date dal servizio porta a porta. Nelle zona centrali, che possono esser raggiunte con i mezzi più grandi, si conferirà nelle isole”.

Sono tre le tipologie di conferimento che saranno realizzate sul territorio una volta completata la distribuzione dei materiali: la raccolta di prossimità che prevede isole con batterie di cassonetti, chiusi a chiave, dove si può conferire liberamente. La raccolta porta a porta, con i classici mastelli e il conferimento nelle campane ecologiche che si aprono con una eco carta. I sacchetti e i mastelli avranno codici identificativi personali.

Ecco la mappa del servizio presentata negli incontri suddivisa per le varie zone.

Conna: è confermato il servizio Porta a porta che i residenti realizzano già da molti anni.

Colla Micheri: gli abitanti effettueranno la Raccolta di prossimità che non varierà di molto le loro abitudini. Il servizio di Prossimità interesserà anche la strada Castello/Colla Micheri, via San Bernardo, la provinciale Alassio/Testico, località San Bernardo

San Bartolomeo: avrà il servizio Porta a porta nella borgata (località Lanfredi, Siffredi e Piazza) e la Raccolta di prossimità per i seguenti nuclei sparsi: Barò, Moltedo, Via del Santo, Divizi, Ca’ di Forti, Giancardi e Tigorella.

Costa D’Agosti: Porta a Porta (condominiale).

Rollo: Il servizio Porta a porta interesserà le abitazioni che si affacciano sulla strada Comunale di Rollo, via Immacolata, Strada delle Colline, Strada Prao, Strada della Colla, mentre la Raccolta Prossimità servirà i nuclei di Case Tagliaferro, Case Sottane, Case Perato, Case Stalla, Case Berneri e Bande di là.

Località San Giovanni: gli abitanti avranno il servizio Porta a porta con le borgate Canussi, Ferraia, Marino, San Rocco, Maglioni e Castello. Borgata Confredi e nell’area Rinnovo (autostrada) usufruiranno della Raccolta di Prossimità.

Molino Nuovo: continua la Raccolta Porta a Porta, in atto da tanti anni con nuove zone di conferimento. Fa eccezione Borgata Duomo: la località cambia il servizio da Porta a Porta a Raccolta di Prossimità per le caratteristiche del borgo fatto di stretti carruggi in salita. Si fa anche Raccolta di prossimità nella parte in cima a Metta in direzione Pian Rosso (zona Colletta/Gianchetti)

Località San Pietro: la Località San Pietro, zona artigianale e le borgate Pian Rosso, Metta, Costa, Negri avranno il servizio Porta a Porta. In strada Gianchetti ci sarà invece la raccolta di prossimità.