Altra mattinata di traffico intenso in A10: coda tra Varazze e Savona

Savona. Non è una novità, ma quasi un’abitudine per tutti gli automobilisti che ogni giorno prendono l’autostrada in Liguria. E anche questa mattina, la situazione non è delle migliori. La causa, come di consueto, i numerosi cantieri presenti sulle varie tratte.

A pagarne le conseguenze peggiori, oggi coloro che da levante sono diretti verso ponente. Autostrade, infatti, segnala che in direzione Ventimiglia, a causa di lavori, ci sono 11 km di coda tra Arenzano e il bivio A10/Inizio Complanare Savona.

Disagi anche in direzione opposta, quindi verso Genova, ma con entità minori. Tra Savona e Albisola, si registra infatti una coda di 2 km, sempre a causa dei cantieri.

Aggiornamento ore 10:20. Se in direzione Genova i disagi sembrano essersi risolti, si allunga invece la coda tra Arenzano e Savona, ora di 13 km.

Aggiornamento ore 11:40. Sta pian piano defluendo la lunga coda che questa mattina si è creata in A10 (direzione Ventimiglia) a causa dei lavori, al momento Autostrade per l’Italia segnala che si è ridotta a 6 km e interessa il tratto tra Varazze e Savona.