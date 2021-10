Altarese, Gianluca Molinaro: “Campionato breve, soffriranno tutte. Spero di avere presto la rosa al completo”

Albenga. Per l’Altarese la trasferta sul campo del Pontelungo, una delle squadre meglio attrezzate del girone A, appariva decisamente ostica. I giallorossi hanno retto bene e per oltre 35 minuti, fatta eccezione per la rete subita, hanno concesso poco agli albenganesi, ma sul finire del primo tempo hanno incassato un uno-due che ha pesato sul piano del morale. I valbormidesi hanno fatto meglio nel secondo tempo, ma non sono riusciti a segnare, cedendo 4-0.

Gianluca Molinaro, a fine partita, commenta: “Nei primi quarantacinque minuti si è vista una gara, nei secondi quarantacinque è stata un’altra gara. Siamo una squadra ostica, perché siamo un gruppo arcigno e vogliamo dire la nostra contro chiunque, ma nel primo tempo non si è visto. Senza nulla togliere alla squadra avversaria, che ha individualità importanti, uno su tutti Sfinjari che è un giocatore che non c’entra niente in questa categoria”.

Nella prima frazione di gioco il mister si è fatto sentire a gran voce dalla panchina. “Nel primo tempo ero arrabbiato perché noi possiamo e dobbiamo dare qualcosa in più – spiega -. Si possono perdere le gare quando si trova un avversario più forte, ma dispiace quando uno non dà il massimo sempre“.

I giallorossi hanno iniziato bene il campionato, battendo l’Oneglia; Molinaro è consapevole che sarà un torneo difficile: “Sono convinto che in questo campionato soffriranno tutti, anche i più attrezzati e che hanno individualità importanti faranno più fatica, perché devono sapersi calare in questa categoria. Dove arriveremo noi forse lo saprò dire quando avremo la rosa al completo: mancavano ancora oggi quattro/cinque giocatori che definisco importanti. Per noi e per chiunque, per quanto possa essere blasonato, in un campionato a sole dodici squadre si farà fatica“.

L’Altarese, rispetto alla passata stagione, ha confermato un nutrito blocco di giocatori, con qualche innesto. “Abbiamo consolidato il gruppo e sono entrati giocatori importanti quali Franceri, che oggi mancava, ed Ormenisan, che oggi si è fatto male, che spero possano farci alzare la qualità. È ovvio però che quando hai solo sedici giocatori a disposizione fai fatica” conclude l’allenatore giallorosso.