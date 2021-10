Allerta meteo prolungata nel savonese: l’elenco delle scuole chiuse il 5 ottobre 2021

Provincia. In seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche, è stata prolungata l’allerta meteo su tutta la Liguria anche per la giornata di domani.

Alla luce di questa situazione, i sindaci dei comuni della provincia potrebbero optare per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Per la zona A non è stata diramata alcuna allerta (la situazione permane sul “verde”) e quindi le scuole saranno tutte aperte; fanno eccezione le sedi di seggio elettorale (come nel caso delle due scuole elementari di Loano) dove saranno in corso le operazioni di smontaggio delle strutture.

Nel corso del pomeriggio odierno e della serata aggiorneremo costantemente l’elenco qui sotto mano a mano che arriveranno comunicazioni ufficiali, con ordinanze e i provvedimenti relativi a tutela della pubblica incolumità.

Savona: scuole chiuse

Alassio: scuole aperte.

Albenga: scuole aperte.

Albisola Superiore e Albissola Marina: per il momento le scuole domani saranno regolarmente aperte, ma i due Comuni si sono riservati di decidere ufficialmente solo dopo le 23, passato il “picco” dell’ondata di maltempo.

Andora: scuole aperte.

Borghetto Santo Spirito: scuole aperte.

Borgio Verezzi: scuole aperte.

Cairo Montenotte: scuole aperte.

Calizzano:

Carcare: scuole aperte.

Celle Ligure: scuole e asilo aperti (salvo peggioramento delle condizioni meteo nella notte).

Ceriale: scuole aperte.

Cosseria: scuole aperte.

Finale Ligure: scuole aperte.

Laigueglia: scuole aperte.

Loano: scuole sedi di seggio chiuse, aperti gli altri istituti e gli asili.

Magliolo: scuole aperte.

Millesimo: scuole aperte.

Pietra Ligure: scuole aperte.

Quiliano:

Tovo San Giacomo: scuole aperte.

Vado Ligure: scuole chiuse.

Varazze: chiuse le scuole sede di seggio; asili aperti.

Villanova d’Albenga: scuole aperte.

Aggiornamenti in corso