Allerta meteo nel savonese: ecco l’elenco delle scuole chiuse il 4 ottobre 2021

Provincia. In seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche, è stata diramata un’allerta meteo su tutta la Liguria per la giornata di domani: nel savonese sarà arancione al mattino mentre al pomeriggio, a partire dalle 14, diventerà rossa su entroterra e costa di levante (da Spotorno a Varazze),. La nostra regione, infatti, sta per essere interessata da una nuova fase di forte maltempo con rovesci forti, localmente organizzati e persistenti.

Alla luce di questa situazione, i sindaci dei comuni della provincia potrebbero optare per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. In alcuni Comuni, quelli alle urne per le elezioni amministrative, gli edifici scolastici sono in gran parte già chiusi per permettere le operazioni di voto; anche in questi Comuni, però, potrebbero essere emanate ordinanze che riguardano scuole per l’infanzia o altri edifici scolastici non coinvolti nelle elezioni, oppure cimiteri, parchi o sottopassi.

Nel corso della giornata aggiorneremo costantemente l’elenco qui sotto mano a mano che arriveranno comunicazioni ufficiali, con ordinanze e i provvedimenti relativi a tutela della pubblica incolumità.

SAVONA: alcune scuole sono già chiuse per le elezioni. Il Comune sta predisponendo l’ordinanza per chiudere quelle non sede di seggio e per annullare il mercato. Chiusa anche la piscina Zanelli.



Alassio: scuole chiuse.

Albisola Superiore: scuole chiuse.

Albissola Marina: scuole chiuse.

Andora: chiuse scuole, asilo nido, centri sociali, strutture sportive, mercato settimanale e cimiteri.

Borghetto Santo Spirito: chiuse scuole, asilo, cimiteri, strutture sportive e biblioteca.

Borgio Verezzi: scuole chiuse (gli edifici non erano coinvolti dalle operazioni di voto).

Cairo Montenotte: scuole aperte.

Calizzano: scuole aperte.

Carcare: scuole aperte ma con uscita anticipata per primaria e scuola dell’infanzia (niente servizio mensa).

Celle Ligure: si va verso la chiusura, ma manca ancora l’ufficialità. La decisione verrà presa alle 18 quando si riunirà il Coc.

Cosseria: scuola e doposcuola chiuderanno in anticipo, alle 13. Verranno chiusi parte dell’area cimiteriale e il pontino sulla comunale che porta alla località di Cornareto; monitorati i sottopassi ferroviari, verranno chiusi nel caso di allagamenti.

Finale Ligure: lezioni sospese, si valuta la chiusura del moli.

Laigueglia: scuole, sottopassi e cimiteri chiusi.

Loano: scuole chiuse.

Magliolo: scuole chiuse.

Quiliano: scuole chiuse.

Tovo San Giacomo:lil Comune ha deciso di chiudere la scuola per l’infanzia (le altre sono già chiuse per le elezioni) e la palestra comunale.

Vado Ligure: scuole chiuse.

Villanova d’Albenga: scuole, parchi e strutture pubbliche chiuse.

Aggiornamenti in corso