Alle Officine di Savona il “Mese Rosa” della prevenzione Lilt

Savona. Dal primo sabato di ottobre e per tutti i sabati del mese, al centro polifunzionale “Le Officine” di Savona, gestito da Svicom, è partita l’iniziativa “Mese Rosa-Prevenzione con Lilt”, promozione per la prevenzione ai tumori al seno, rivolta soprattutto alle donne.

“Il periodo di pandemia ha portato a ritardi diagnostici molto importanti per il rallentamento o per la sospensione degli esami di screening e sappiamo che già ora le neoplasie operate hanno mediamente uno stadio più avanzato rispetto alla fase pre Covid- Gli strumenti per rimediare ci sono – la postazione messa a disposizione dalla direzione del centro commerciale sarà il punto di diffusione del materiale informativo aggiornato” commenta Il Presidente LILT sezione di Savona dottor MartinesHugo.

Sabato 23 ottobre e sabato 30 ottobre, sarà presente lo stand Lilt presso Conad (per l’occasione verranno distribuiti ciclamini, con il contributo verrà sostenuta la ricerca e la cura) e per i nuovi iscritti o rinnovi annuali, in regalo una shopping bag marchiata “Nastro Rosa”.

“Questo sodalizio, tra le Officine e Lilt, è molto apprezzato dalla nostra utenza, siamo orgogliosi di poter divulgare ed informare –grazie alla LILT- che la prevenzione ed uno stile di vita sano, siano essenziali per il benessere del cittadino” commenta Isabella Parini, direttrice de “Le Officine”