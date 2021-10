Albissole, mister Gasparlin esprime tutto il proprio entusiasmo: “Ritrovare il campo ed i tifosi? Da pelle d’oca”

Albissola Marina. Domenica allo stadio Faraggiana è andato in scena uno dei match validi per la prima giornata della Coppa Liguria di Seconda Categoria. Ad affrontarsi sono state Albissole e Santa Cecilia, formazioni combattive le quali sono riuscite a dare vita ad un derby ricco non soltanto di fascino ma anche di gol e spettacolo. Alla fine è stato 5-1 per i biancazzurri, un risultato che ha confermato i pronostici della vigilia permettendo di celebrare al meglio il ritorno in campo anche dell’ultimo livello dilettantistico rimasto finora in stand-by a causa della situazione pandemica.

Al termine del match non poteva dunque mancare il commento di mister Roberto Gasparlin, tecnico dell’Albissole che ha esordito dichiarando: “Ho la pelle d’oca, ritrovare i tifosi ed il campo dopo due anni è un’emozione davvero indescrivibile. Abbiamo preparato bene la sfida ed i ragazzi stanno crescendo, speriamo di poter dare fastidio davvero a qualunque avversaria.”

In seguito l’intervistato ha poi palesato senza mezzi termini la propria ambizione, questo raccontando come lui e la sua squadra desiderino disputare qualsiasi match (sia di Coppa che di campionato) per vincere tentando il salto di categoria come richiesto dalla società. Infine il tecnico biancazzurro ha poi concluso parlando del mix tra giocatori giovani e d’esperienza: “Quest’estate durante la campagna acquisti ho chiesto entrambe le tipologie di calciatori, dobbiamo favorire la crescita dei più giovani grazie all’esperienza dei più anziani, in questo processo va considerata un’ottica triennale.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Roberto Gasparlin, tecnico dell’Albissole apparso soddisfatto e pronto a dare battaglia per tentare di trascinare i suoi al salto di categoria.