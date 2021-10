Albissole, mister Gasparlin entusiasta della squadra: “I ragazzi hanno fame”

Grande soddisfazione per l’allenatore dell’Albissole Roberto Gasparlin. Entusiasmo senza però stupore visto che gli allenamenti facevano presagire valori importanti: “Lavoriamo bene in settimana. Prepariamo le partite nel modo giusto. I ragazzi si impegnano e il risultato viene da sé la domenica”.

Timore di nessuno ma attenzione verso tutti per non avere brutte sorprese: “Bisogna affrontare squadra per squadra. Cerchiamo di imporre il nostro gioco in casa e in trasferta. Dobbiamo mantenere sempre la stessa concentrazione e la stessa fame”.

Promosso a pieni voti il lavoro della società: “Mi hanno consegnato ragazzi straordinari a livello tecnico e umano. Il segreto non c’è, ci vogliono le competenze per far rendere i giocatori”.