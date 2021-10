Tra le istantanee più belle della ripresa del campionato di Seconda Categoria, fermo dal febbraio 2019, c’è senza dubbio quella che ritrae l’attaccante Michael Merica e l’Albissole.

Nel largo successo dei ceramisti contro il Dego, infatti, c’è anche la rete dell’esperto attaccante. Un grande gioia espressa attraverso un post social scritto per ringraziare la società e il gruppo per la fiducia riposta in lui.

“Un grazie a tutti gli amici che mi han scritto – commenta Merica – è un solamente un goal in una Seconda Categoria ma quello che per me lo rende importante e speciale è tutto quello che ce dietro: i sacrifici, gli allenamenti fatti di corsa per poi scappare a far le notti a lavoro, le delusioni ed il dover lottare con la realtà dei fatti. Eh sì, perché il fisico non è più quello di anni fa e quindi quello che spinge questo paracarro di 40 anni è solo la testa, la forza di volontà e la voglia di dimostrare qualcosa in primis a se stesso”.

“Grazie ancora in particolare alla società ASD Albissole 1909 tutta per avermi confermato in rosa e per farmi sentire importante per il progetto. Grazie al gruppo fantastico di ragazzi che nonostante la diversità di età (meta della rosa potrebbero essere miei figli) non sono solo compagni di squadra ma veri e propri amici. Grazie al calore degli Ultras ZÜENI che ogni volta che entro in campo o tocco una palla mi incitano e mi fanno sentire più forte”, conclude.

A margine della partita, Merica ha commentato il successo insieme a un altro marcatore, Gabriele Romano. “La società ci ha chiesto di vincere il campionato – commenta – e noi ci proviamo”. Dello stesso avviso Romano: “Dobbiamo provare a vincere per tutti quelli che tifano per noi. Oggi siamo entrati con il piglio giusto. Entriamo in campo sempre per vincere”.