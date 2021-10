Albissole, l’entusiasmo di Vacca e Calcagno: “Tifoseria spettacolare, obiettivo fare bene”

Albissola Marina. Un inizio di stagione da sogno. Risulta essere questa la descrizione perfetta relativa ai risultati ottenuti in queste prime uscite stagionali dall’Albissole, formazione protagonista di un quattro su quattro tra campionato e Coppa Liguria che ha letteralmente mandato in estasi i propri sostenitori.

Un gioco godibile e numerose reti per una buona dose di spettacolo, queste le caratteristiche principali di una squadra apparsa in forma smagliante, uno status che mister Gasparlin ed i suoi tenteranno di confermare questa sera alle ore 20:00 in occasione della sfida contro la Carcarese “B” guidata da Matteo Siri.

L’atteggiamento che verrà adottato dai biancazzurri è facilmente intuibile anche considerando le interviste post partita rilasciate al termine della sfida vinta contro il Dego da Stefano Calcagno e Mattia Vacca, rispettivamente attaccante e difensore centrale della rosa a disposizione del tecnico dei Ceramisti. Entrambi autori di una doppietta, il primo ha esordito dichiarando: “Speriamo di continuare così, per adesso è andato tutto davvero bene. Qui ad Albissola siamo tutti contentissimi e ci divertiamo, sembra quasi di giocare a livello professionistico. Ci sentiamo padroni del nostro destino, credo che la nostra squadra meriterebbe di giocare in categorie superiori.”



Successivamente è poi arrivato appunto il commento di Vacca, giocatore entusiasta per la doppietta personale messa a segno e per il legame creatosi con i propri tifosi e con i suoi compagni di spogliatoio: “Mi ritengo fortunato di poter giocare al fianco di calciatori d’esperienza come Merica, Vallarino, Rebagliati e Calcagno. Ho siglato la mia prima doppietta in carriera e non vedo l’ora di disputare il prossimo match per provare a vincere nuovamente.”

Questa sera dunque prenderà il via la seconda giornata del Girone C del campionato di Seconda Categoria, un raggruppamento in cui l’Albissole vuole continuare a sentirsi grande confermandosi in vetta alla classifica.