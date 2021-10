Albissola, messa in sicurezza del cimitero: al via lavori per 50mila euro

Albissola M. Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcune strutture all’interno del cimitero “Brogia”, situato sulla collina albissolese in via delle Rogazioni e ritenuti interventi prioritari dal settore Lavori Pubblici. Si tratta di due cantieri attivati con un investimento complessivo di poco meno di 50 mila euro.

Il primo riguarda la riqualificazione e messa in sicurezza della “Galleria Loculi”, i cui lavori già iniziati, sono stati affidati alla ditta Meyer S.r.l. di Savona, per un importo complessivo di 26.523 euro (Iva compresa) e che sinteticamente prevede: la demolizione dell’intonaco e trattamento anti-sale alle pareti; rifacimento dell’intonaco con ciclo deumidificante e coloritura a calce; trattamenti dei serramenti in ferro esistenti ( 2 portoncini e 4 grate murali); la sostituzione degli elementi in vetro cemento usurati; la rimozione della pavimentazione esistente posta sopra la “Galleria Loculi” e relativa impermeabilizzazione con guaina cementizia; posa di nuova pavimentazione.

Il secondo cantiere in corso, con l’installazione di apposita ponteggiatura di servizio, prevede invece l’Intervento di rifacimento del lastrico solare a copertura del “Blocco Loculi denominato Costruzione n. 2”, per un importo complessivo a progetto di euro 23.424 (Iva compresa), affidato alla ditta F.LLI Grondona S.a.s. di Savona: si prevede la rimozione del vecchio e degradato manto di copertura impermeabilizzante e la relativa posa in opera del nuovo lastrico solare con apposite guaine impermeabilizzanti adeguatamente trattate; fornitura e messa in opera di scossalina in lamiera preverniciata di colore grigio.

“Gli interventi di manutenzione straordinaria sono monitorati e coordinati dal sottoscritto e finanziati interamente dal contributo ministeriale per investimenti destinati ad opere pubbliche di messa in sicurezza del patrimonio comunale (art. 1 comma 29-37 Legge di bilancio 2020 anni 2020-2024)” sottolinea l’assessore comunale Luigi Silvestro.

“Insieme ai tecnici delle Manutenzioni comunali, abbiamo già individuato altri possibili futuri interventi di manutenzione straordinaria mirati alla necessaria riqualificazione delle strutture cimiteriali del “Brogia” e che suddivisi in lotti funzionali, cercheremo, bilancio permettendo, di inserire nella prossima nuova programmazione pluriennale dei lavori pubblici” conclude.