Albissola Marina, scontro tra due auto: un ferito in ospedale

Albissola Marina. Incidente stradale, questa mattina, una manciata di minuti dopo le 7,30, ad Albissola Marina.

È successo nel tratto di Aurelia noto come “Ai pesci vivi” dove a scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state due auto.

A riportare la peggio è stato uno dei due conducenti, un uomo, soccorso dai militi della croce Oro Mare di Albissola e dal personale del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasporto, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.