Albisola, Toso (PD): “Predissesto frutto di scelte sbagliate delle amministrazioni Orsi e Garbarini”

Albisola Superiore. “La dichiarazione di predissesto da parte del Comune di Albisola Superiore, effettuata nel consiglio comunale del 19 ottobre, fa emergere una volta per tutte l’inadeguatezza della gestione finanziaria dell’attuale amministrazione e di quelle precedenti a guida Orsi”.

A sostenerlo Andrea Toso del Pd, che continua: “Scelte sbagliate anche dovute a previsioni troppo ottimistiche, peraltro da noi segnalate a scopo cautelativo, mai prese in considerazione. L’assenza di tale doverosa attenzione, ha portato il Comune in questa grave situazione”.

“Come Partito Democratico siamo pronti con senso di responsabilità a rimboccarci le maniche, se la maggioranza vorrà confrontarsi con noi, per contribuire al bene della città ed evitare che l’inevitabile piano di rientro non gravi in maniera eccessiva sui cittadini albisolesi, destinatari incolpevoli degli errori gestionali dell’amministrazione – prosegue Toso -. A nostro avviso vanno tutelati settori fondamentali per la comunità come il sociale, la cultura e il turismo (proprio su quest’ultimo settore strategico si determinerà il futuro di Albisola da qui a dieci anni anche a seguito di scelte nazionali come lo spostamento a monte della ferrovia nel ponente)”.

“Riteniamo fondamentale, inoltre, che a differenza di quanto avvenuto fino ad ora, ci sia bisogno di maggiore attenzione ai bandi europei su mobilità e viabilità (ma non solo) perché è inutile dare deleghe con pochi risultati effettivi anzi, attualmente il Comune rischia di perdere anche i finanziamenti per la banda larga e questo lascerebbe Albisola indietro rispetto a tutti i Comuni limitrofi. Speriamo che questo invito non vada disperso come gli appelli di tutti coloro che negli anni hanno, dai banchi dell’opposizione, cercato di costruire e di cooperare affinché la situazione non divenisse come quella di oggi” conclude Andrea Toso.