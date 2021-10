Albenga, tornano i “Ciclamini della Solidarietà” di Ant

Albenga. Tornano operative le postazioni dei volontari Ant per la campagna dei “Ciclamini della Solidarietà”, tradizionalmente legata al sostegno dei progetti di prevenzione oncologica.

Sarà possibile trovare i volontari Ant sabato 23 e domenica 24 ottobre e sabato 30 e domenica 31 ottobre ad Albenga in largo Doria.

Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere nuovi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno prossimamente nel territorio albenganese.

Per sostenere Ant da quest’anno è possibile anche ordinare il proprio “Ciclamino Solidale” direttamente a Cristina Pavanelli, responsabile della sede di Albenga (in via Roma 46), telefonando al numero 3714210207.

“Si ringrazia la Cooperativa L’Ortofrutticola per aver generosamente donato le piante alla delegazione Ant ingauna”.