Albenga, sarà presentato sabato 30 il piano per la valorizzazione e promozione turistica del territorio

Albenga. “Continua il progetto di valorizzazione territoriale e di promozione turistica avviato dal Comune di Albenga. Sarà presentato sabato 30 ottobre alle ore 18:00 presso l’Auditorium San Carlo ‘Cantiere Turismo’, il nuovo piano di sviluppo marketing turistico”. Lo annuncia l’amministrazione comunale.

“A quasi un anno dall’inizio lavori, dopo una stagione estiva ricca di eventi, nonostante il momento contingente determinato dal Covid, e di novità dal punto di vista della comunicazione, che ha visto un importante uso degli strumenti digitali, si guarda avanti e si pensa al futuro”.

L’appuntamento sarà dedicato alle recenti attività di promozione attuate per favorire lo sviluppo economico in termini di incremento turistico, ai risultati delle indagini di marketing territoriale portate avanti da SL&A e infine alla progettualità futura per proseguire in maniera coerente ed efficace gli obiettivi prefissati.

Sarà anche l’occasione per annunciare il vincitore del contest fotografico estivo “Di che scatto sei?”, iniziativa lanciata per aumentare il coinvolgimento dei turisti sui profili social di Scopri Albenga e che ha visto molta partecipazione da parte degli utenti. Non mancherà lo spazio per i nuovi progetti che vogliono valorizzare l’entroterra ingauno e una piccola anticipazione sul tanto atteso periodo natalizio.

“Il nome dell’evento rappresenta in modo plastico il lavoro e il dinamismo di un settore attivo e operante nell’economia ingauna con un grande margine di crescita e su cui bisogna continuare a lavorare per guardare sempre più con ottimismo al futuro post Covid – afferma il vicesindaco Alberto Passino -. Attraverso una strategia che viene declinata nel piano marketing turistico territoriale, è possibile “fotografare” lo stato dell’arte di questo settore e presentare, di fronte alle associazioni di categoria che sono state parte attiva del tavolo di confronto con il dottor Landi e il suo team, l’attività svolta evidenziata anche attraverso la social media manager del Comune Chiara Daurizio che si è occupata della promozione sui social”.

L’evento è aperto al pubblico previa prenotazione entro Giovedì 28 Ottobre presso l’Ufficio Iat, telefonando dalle 9 alle 13 al numero 335.5366406 o scrivendo a iat@comune.albenga.sv.it. E’ richiesto il green pass per accedere alla sala dell’Auditorium.