Albenga, riparte il servizio mensa a scuola

Albenga. Dalla prossima settimana riparte il servizio mensa nelle scuole di Albenga e, dopo due anni di chiusura, riapriranno le cucine di Leca.

Tale importante risultato è stato fortemente voluto dall’assessore alle politiche sociali Marta Gaia che, già durante l’anno scolastico appena trascorso, a seguito di alcune segnalazioni da parte dei genitori, si è attivata presso gli organi competenti e presso la Dussmann, ditta vincitrice della gara per la gestione del servizio, per miglioramento del servizio.

Afferma l’Assessore Gaia: “Finalmente siamo riusciti a far ripartire le cucine presso la scuola di Leca. In questa maniera i pasti saranno preparati in sede permettendo un miglioramento del servizio, obiettivo perseguito sia dall’amministrazione che dalla ditta e dalle scuole che collaborano in questo senso. Siamo soddisfatti di questo risultato che permetterà di andare incontro alle esigenze delle famiglie.”

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Soddisfazione per la riapertura della cucina di Leca che permetterà un miglioramento del servizio e della qualità dei piatti. Ringrazio l’assessore Gaia per l’impegno profuso per il raggiungimento di questo obiettivo.”

Si comunica che il servizio di assistenza telefonica ai genitori relativo al servizio mensa sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 per tutto il periodo di apertura scolastica. Durante il periodo di chiusura scolastica il servizio sarà garantito per due giorni la settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17. La numerazione telefonica del servizio di assistenza mensa è il seguente 338 7391868.