“Albenga Racconta? Un flop dell’amministrazione”: l’affondo di Roberto Tomatis (FdI)

Albenga. “Albenga racconta– Storie animate all’ombra delle torri, il festival culturale organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con RES Comunicazione e Links & Consulting è stato un evento del Comune di Albenga ma nessuno se ne è accorto, un flop, anzi, meglio sarebbe dire uno spreco di risorse economiche da parte dell’amministrazione comunale”.

E’ il j’accuse di Roberto Tomatis, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, che ha riavvolto il nastro sull’evento che si è svolto ad Albenga a fine settembre. Per il primo anno ha portato in scena incontri con autori, concerti, recital, laboratori per bambini e spettacoli dal vivo.

“Peccato però che il pubblico che per l’amministrazione comunale doveva essere numeroso, invece, è risultato essere scarso, al di sotto delle previsioni. Dunque non solo si è trattato di un flop – sottolinea con forza Roberto Tomatis – ma di una manifestazione costata oltre 30 mila euro, soldi che, a nostro avviso ed ad avviso di tutte le persone di buon senso, potevano essere spesi diversamente. Come? Albenga ha diversi interventi da avviare come ad esempio la manutenzione del territorio, una per tutte la pulizia dei rii, mettere a repentaglio la vita e l’economia del territorio a favore di manifestazioni costose inutili e non seguite non è serio”.

“Inoltre ribadiamo con forza che la sicurezza, come la pulizia, dovrebbero essere in cima ai pensieri di un’amministrazione seria che vuole rilanciare l’immagine di una città. Albenga vuole raccontare una città viva e vivibile. Le storie animate all’ombra delle torri, come dal titolo della manifestazione, hanno solo dimostrato di essere un’operazione dispendiosa che poteva essere evitata, è avvilente vedere soldi pubblici sprecati così” conclude.