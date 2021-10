Albenga punta alla realizzazione di un molo per la pesca e per il turismo

Albenga. Albenga punta ad avere un nuovo molo per la pesca e per il turismo. A tal proposito con delibera di giunta dello scorso 23 settembre è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ing. Gaggero per la realizzazione dell’intervento.

Attraverso questo progetto Albenga ha inoltrato la richiesta per partecipare al programma operativo FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) necessario a finanziare i lavori ed ha, contestualmente, attivato la Conferenza dei Servizi.

Il primo lotto dell’opera prevede la realizzazione di un pontile che, dalla base della darsena, si spingerà verso il largo e sarà funzionale all’attività dei pescatori professionali. In un secondo momento sarà finanziato il secondo lotto funzionale alle attività turistiche, commerciali e scientifiche, che prevede un allargamento del “molo pesca” che ne permetterà l’agevole fruizione da parte di cittadini e visitatori.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Un altro progetto che l’amministrazione Tomatis, all’insegna della continuità, sta portando avanti nella convinzione che, anche in un ottica turistico balneare ed escursionistica (se si pensa ad una futuribile fruizione dell’isola Gallinara) questo traguardo possa rivalutare l’attuale molo della darsena, dando nuove prospettive di crescita alla zona mare, affermando sempre più Albenga, forte delle sue radici agricole, come città turistica!”

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Ci tengo a precisare che siamo ancora in una fase preliminare. L’approvazione in Giunta del progetto esecutivo è stata necessaria per partecipare al bando di finanziamento FEAMP 2014-2020. Se e qualora otterremo tale finanziamento daremo il via a tutte quelle ulteriori fasi che permetteranno alla nostra città di avere un molo idoneo per le attività di pesca e per il turismo. Solo attraverso l’approvazione di progetti definitivi ed esecutivi, i Comuni possono accedere a quei bandi Regionali, Statali ed Europei, necessari per ottenere risorse indispensabili per la realizzazione delle grandi opere che possono migliorare la nostra Città e farla crescere in tutti i suoi aspetti”.