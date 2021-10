Albenga, proseguono gli interventi di manutenzione e pulizia dei cimiteri

Albenga. Continuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di Albenga con particolare attenzione alle operazioni di pulizia. A tal proposito il Comune ha acquistato una nuova pulitrice per potenziare e migliorare il servizio.

Questa settimana sono previste operazioni di pulizia straordinaria anche in vista del prossimo 2 novembre (commemorazione dei defunti).

Afferma il consigliere delegato ai cimiteri Mirco Secco: “Oltre all’ampliamento interno del cimitero di Leca, gli interventi di impermeabilizzazione in esso e nel cimitero di San Giorgio e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, stiamo dedicando particolare attenzione alla pulizia e al decoro di tutti i cimiteri del Comune di Albenga. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale che quotidianamente opera all’interno dei cimiteri garantendo il servizio in maniera efficiente ed attenta anche nei confronti dei parenti dei defunti”.