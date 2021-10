Albenga, per Natale tornano le proiezioni architetturali

Albenga. Per il terzo anno di fila tornano ad Albenga le proiezioni architetturali.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Siamo molto soddisfatti di poter riproporre, per il terzo anno di fila, le proiezioni architetturali ad Albenga. Si tratta di un appuntamento ormai attesissimo che incuriosisce residenti e turisti ansiosi di scoprire i nuovi temi che coloreranno le nostre splendide Torri e le opere d’arte che saranno rappresentate sugli edifici storici della nostra città”.

Il vicesindaco Alberto Passino: “Malgrado tutte le difficoltà che sono scaturite dall’emergenza Covid abbiamo deciso di non rinunciare alle proiezioni architetturali che da due anni incantato cittadini e turisti. Da ieri sul sito del Comune di Albenga è stato pubblicato l’avviso per la ricerca di sponsor che permetteranno di ampliare ancora di più il progetto”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Natale ad Albenga continua a regalare un’atmosfera magica e particolare sia per i bambini che per gli adulti. Per noi è motivo di grande orgoglio vedere i nostri concittadini e i numerosi visitatori immortalare la bellezza straordinaria del nostro centro storico che, con le proiezioni architetturali, diventa ancora più unico, magico e straordinario. Un appuntamento che si rinnova quindi e che tutti noi attendiamo con trepidazione”.

Le proiezioni saranno realizzate nell’ambito delle festività natalizie per il periodo compreso tra il 5 dicembre e 9 gennaio.

Il Comune di Albenga rende noto che intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della realizzazione dell’evento. I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e comunque in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’avviso resterà pubblicato al seguente link fino al 3 novembre 2021. Sulla base delle offerte pervenute verranno individuati i soggetti per la stipula dei contratti e i gradi di visibilità e benefit collaterali accordabili. La domanda dovrà essere presentata per PEC oppure in alternativa, se in forma cartacea, in busta chiusa tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’oggetto della PEC o sull’esterno della busta cartacea dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico sponsorizzazioni turistiche”. La PEC dovrà essere inviata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it. Qualora si opti per l’invio cartaceo, il plico dovrà essere inviato all’indirizzo Comune di Albenga – U.O. Servizi turistici Cultura Sport, Piazza San Michele, 17 – 17031 Albenga (SV).

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’U.O. Sport, Cultura e Servizi turistici del Comune di Albenga, tel. 0182/562244 – 261, e-mail: turismo@comune.albenga.sv.it.