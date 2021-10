Albenga, la proposta di Minucci e Munì: “Intitolare a Gino Strada la nuova piazza sul lungomare”

Albenga. “Facendo anche seguito alle richieste ricevute proprio in questi giorni dal Comune, abbiamo deciso di proporre insieme l’intitolazione della nuova piazza che sorgerà sul lungomare di Albenga, a Gino Strada”. Lo affermano i consiglieri comunali Riccardo Minucci per Azione e Vincenzo Munì per Italia Viva.

“Questo perché, oltre a rendere la nostra città, una tra le prime città in Italia a farlo, lancerebbe anche un segnale forte. Infatti, il fondatore di Emergency ha dimostrato attraverso le proprie azioni la concreta attenzione verso gli ‘ultimi’, senza farne un’ipocrita bandiera ideologica vuota di qualsivoglia contenuto, spendendo la propria vita a servizio dei più deboli. Riteniamo che a Gino Strada debba quindi essere intitolata proprio quella piazza perché, presumibilmente, sarà una delle opere di urbanizzazione votate alla socializzazione più importante dei prossimi anni e che di conseguenza, possa rappresentare il giusto omaggio della nostra città ad una figura di tale statura”.

“In alternativa, se la scelta per l’intitolazione di quello spazio, dovesse ricadere comunque su una persona diversa, riteniamo che questo dovrebbe comunque essere un personaggio di eguale valore e con caratteristiche simili, che non ritroviamo al momento tra quelli proposti ad oggi. Ad ogni modo, anche nel caso in cui la scelta dovesse essere alternativa alla nostra proposta, chiediamo comunque l’impegno al sindaco e all’intero consiglio comunale di intitolare uno spazio pubblico altrettanto rilevante per lo sviluppo della città. Per questo motivo abbiamo deciso di protocollare questa richiesta, così da poterla discutere nei prossimi consigli comunali, e renderla concreta, rendendo omaggio ad una persona straordinaria come Gino Strada”.