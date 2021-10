Albenga, la città delle torri protagonista della trasmissione “Citofonare Rai2”

Albenga. Tutti incollati alla TV domenica 17 ottobre per la trasmissione “Citofonare RAI 2”. Albenga sarà protagonista della puntata, in diretta a partire dalle 11.15, sulla rete nazionale.

Il programma condotto in studio da Paola Perego e Simona Ventura mostra i luoghi più belli d’Italia entrando nelle case delle famiglie per raccontare la tipica “domenica italiana”.

Ad aggirarsi tra le vie della nostra città intervistando alcuni passanti e descrivendo la bellezza di Albenga sarà l’inviata speciale Elena Ballerini che nella giornata di domenica visiterà il caratteristico mercatino dell’antiquariato realizzato a cura dell’Associazione “Tra le Torri”.

Chissà se anche questa domenica Elena troverà chi la ospiterà a casa sua per il “pranzo domenicale”.

Non resta che rimanere collegati su RAI 2 per scoprirlo.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Siamo molto felici che Albenga sia stata scelta per la puntata di domenica prossima di “Citofonare RAI 2”.

La nostra città è tutta da scoprire e questa visibilità permetterà di promuoverne l’immagine in tutta Italia.”