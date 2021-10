Albenga, gamba incastrata tra la portiera della macchina e il muro: brutta ferita per una 65enne

Albenga. Era in garage e, mentre stava cercando di prendere l’auto, la gamba, per cause ancora da accertare, le è rimasta incastrata tra il muro e la portiera della macchina provocandole una brutta ferita e facendole perdere molto sangue.

È successo questa mattina intorno alle 9 ad Albenga, in una traversa che conduce ai giardini dell’istituto Domenico Trincheri. Dopo l’accaduto, la donna, una 65enne, è riuscita in autonomia a salire le scale che dal garage sotterraneo portano in via Dalmazia, nei pressi del panificio Dalmazia, e, a quel punto, ha chiamato il figlio per chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica e la Croce Bianca di Albenga, che ha trasportato la 65enne, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.