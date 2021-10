Albenga, Ciangherotti (Fi) e Porro-Calleri (Lega): “Fondazione Oddi Azienda speciale? Non conviene”

Albenga. “Pochi giorni fa il presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo ha comunicato con toni trionfanti la fattibilità del progetto di trasformazione di Fondazione Oddi in azienda speciale. Le cose, tuttavia, bisogna raccontarle tutte e bene. Il raggiungimento dell’obiettivo fissato dall’amministrazione comunale, infatti, non tiene conto di alcuni importanti passaggi che forse Distilo non ha avuto tempo e modo di approfondire”. Lo dichiarano il capogruppo di Forza Italia albenganese e assessore provinciale Eraldo Ciangherotti e i rappresentanti della Lega Cristina Porro e Gero Calleri.

Secondo i consiglieri ingauni, in particolare, l’analisi economico-finanziaria della trasformazione della fondazione in azienda speciale effettuata da un prestigioso studio legale al costo di 12 mila euro di consulenza, evidenzierebbe tre possibili scenari: “In un primo caso – spiega Ciangherotti -, prendendo in considerazione l’ipotesi della mera trasformazione, quindi senza ulteriori servizi assegnati, il quadro economico segnala una perdita media annuale di 33 mila euro. Nel secondo caso, invece, la trasformazione andrebbe di pari passo con il conferimento di alcuni servizi, ufficio tecnico manutentivo, cimiteri, verde pubblico, strade, rii e fossi solo per citarne alcuni. In questo scenario, per i soli oneri di funzionamento annuale dell’azienda sono stimati 400 mila euro e la perdita media annuale ammonterebbe alla stessa cifra”.

E infine ci sarebbe una terza ipotesi: “Considerando la trasformazione con conferimento di servizi già svolti da terzi esterni, parzialmente o totalmente – sottolinea il consigliere forzista -, gli oneri di funzionamento annuali dell’azienda sono stimati in 264 mila euro, mentre il quadro economico evidenzia una disponibilità di 38 mila. In questo caso l’azienda potrebbe assumere un solo dipendente a fronte di 12 attualmente già impiegati nei vari servizi”.

Secondo Ciangherotti, Porro e Calleri, quindi, la realizzazione del progetto resta molto discutibile: “Alla luce di questi dati – concludono i consiglieri comunali -, ‘le scelte economiche e programmatiche’ paventate dallo stesso Distilo ‘per far ripartire questa importante risorsa per la città’ sembrano essere tutto tranne che semplici e convenienti. La trasformazione in azienda speciale viene presentata dall’amministrazione comunale come ‘una svolta’, ma a conti fatti la realtà è un’altra”.