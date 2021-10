Albenga, cade dalla finestra del quinto piano: deceduta donna di 36 anni

Albenga. Tragedia questa mattina ad Albenga dove una donna di 36 anni (classe 1984) è caduta dalla finestra della sua abitazione, dal quinto piano di una palazzina di via Raimondi.

La 30enne è deceduta sul colpo dopo un volo di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118, dopo l’allarme arrivato intorno alle 11.00. E’ stato un signore che si trovava in un garage sottostante l’edificio a chiamare i soccorsi dopo aver sentito il rumore provocato dalla drammatica caduta.

Per la donna non c’era già più nulla da fare e non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sulla morte della 30enne sono in in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Albenga. L’ipotesi più probabile è quella del suicidio, tuttavia si attendono ulteriori riscontri da parte dei militari che stanno svolgendo un sopralluogo nell’alloggio della donna.

Attualmente via Raimondi, una traversa di via Dalmazia, è chiusa alla viabilità a seguito dell’intervento di sanitari e carabinieri.