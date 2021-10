Albenga, a Ottobre De André oggi Maurizio Vandelli e Shel Shapiro

Albenga. Sarà sicuramente un pomeriggio ricco di emozioni quello di oggi nel centro storico di Albenga, nella “città vecchia” come avrebbe detto Fabrizio De André. Tra i vicoli, infatti, risuoneranno le voci di due artisti d’eccezione: Maurizio Vandelli (voce leader degli Equipe 84) e Shel Shapiro (ex frontman dei Rokes).

“Ho condiviso subito l’idea dei Fieui di caruggi – dice Dori Ghezzi madrina dell’evento – di portare, a causa del Covid, la manifestazione all’aperto, nei vicoli. Fabrizio e don Gallo di certo apprezzeranno. Io verrò perchè sono legata ad Albenga di cui sono cittadina onoraria da alcuni anni. Ci sono tante manifestazioni in nome di Fabrizio, ma qui è diverso, qui c’è il cuore. E la gente lo sente. Qui si respira aria genuina, amicizia, solidarietà. Gino e i suoi amici riescono ogni volta a dare vita a qualcosa di magico”.

Antonio Ricci, il padrone di casa, sorride sornione sentendo parlare bene della sua città: “I fieui in tutti questi anni hanno svolto, divertendosi, un lavoro gigantesco a favore di Albenga e in più sono riusciti a fare tantissima beneficenza. Ormai sono, anzi siamo un po’… vecchiotti, ma resistenti e andiamo avanti anche col vento contrario, ostinatamente! Per ora i cantieri possono aspettare”.

A sorpresa arriveranno ad Albenga anche due grandi amici di Ottobre De André, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. “In questo periodo sono super impegnato, ma non ho voluto mancare a questo appuntamento per ritrovare tanti amici” fa sapere Shapiro. E Maurizio Vandelli, il Principe, aggiunge: “Sono stato invitato ad Albenga due anni fa proprio per questa manifestazione e devo dire che Gino e i suoi Fieui mi hanno conquistato: persone uniche, disponibili, premurose, bravissime. Perciò torno per passare una bella giornata nello stupendo centro storico di Albenga in buona compagnia. E poi – non lo nego – i prodotti di questo territorio sono fantastici. Sicuramente farò una buona provvista di olio, vino e verdura”.