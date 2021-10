Record Italiano, Alassio premia Luminosa Bogliolo con l’Adelasia d’Oro

Alassio. Si terrà domani (8 ottobre), presso l’Aula Consigliare del Comune di Alassio, la cerimonia di consegna del riconoscimento ufficiale a Luminosa Bogliolo, per il Record Italiano conseguito durante le olimpiadi di Tokyo.

Alle 17, Luminosa sarà ricevuta dall’amministrazione comunale alassina. Per lei un gioiello fatto coniare espressamente per l’occasione: l’Adelasia d’Oro. La consegna sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della Città di Alassio.

“Ci sono momenti nella vita di uno sportivo che devono essere ricordati, il commento di Roberta Zucchinetti, presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport. – Ho voluto pensare a qualcosa che restasse nel tempo e che potesse avere sempre con sè. Ai tempi del mio Europeo di vela, ci fu chi pensò a realizzare qualcosa del genere per me ed è tra i miei ricordi più preziosi. Spero sia altrettanto per Luminosa”.