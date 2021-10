Alassio. Posata la prima pietra della scuola Ollandini di Alassio. Dopo la firma del contratto di appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di via Gastaldi, gara vinta dalla Campigli Srl – O.L.V. Srl – Editel SpA, azienda leader del settore, oggi è partito il cantiere per i lavori.

Sul pannello hanno apposto la firma le classi delle scuole medie Ollandini che saranno tra le prime ad entrare nel nuovo edificio. La struttura sarà costruita con materiali ecosostenibili innovativi e un edificio che sarà ad emissioni zero.

“Giorno epocale per Alassio – commenta il sindaco di Alassio Marco Melgrati -. Avremo una scuola funzionale, efficiente, a emissioni zero e antisismica. Siamo riusciti a reperire 8 milioni di euro di 4 del bilancio corrente, e l’altra metà ricevuto dal Miur. Tra due anni le classi che oggi fanno prima e che sono spostate ai Salesiani, che ringraziamo per la disponibilità, potranno fare la terza in questo plesso”.

“E’ una giornata epocale per la nostra comunità – fa eco al primo cittadino Fabio Macheda, assessore alla scuola -. Alassio vede l’inaugurazione del cantiere di un’opera fondamentale per il futuro dei nostri giovani. E’ stato un obiettivo fin dal primo giorno dell’amministrazione: riedificare la scuola nel luogo dove la comunità da sempre l’ha vissuta. Non è stato facile perchè per poter fare un’opera di questo tipo abbiamo dovuto accedere a fondi ministeriali che hanno regole complesse ma così siamo riusciti a ottenere quasi la metà dell’importo necessario per l’intero progetto. I ragazzi avranno una scuola antisismica, con più spazi all’aperto”.

“Obiettivo di tutta l’amministrazione risultato del lavoro di squadra – aggiunge Rocco Invernizzi, l’assessore ai lavori pubblici -. Si presume che a marzo 2023 la scuola sia terminata, una giornata importantissima e io ringrazio tutti gli uffici che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo”.