Alassio, nuovo plesso scolastico di via Gastaldi: oltre 4 mln di euro per l’opera, al via i lavori

Alassio. “Evento fondamentale per la comunità alassina e per il futuro del progetto scolastico per le nuove generazioni. L’amministrazione comunale è fiera di poter annunciare di avere mantenuto ancora una volta le promesse fatte alla cittadinanza”. E’ la dichiarazione del sindaco Marco Melgrati sull’affidamento dei lavori per il plesso scolastico di via Gastaldi di Alassio, “un lavoro di squadra di tutti gli assessori in piena sintonia con gli uffici comunali”.

“Un opera che, a buona ragione, può definirsi epocale per la nostra citta, sia per l’importo dell’opera quanto per i contributi ricevuti (oltre 4 milioni)”.

Infatti la gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico di via Gastaldi Alassio – secondo lotto – è stata aggiudicata dal dirigente dell’Ufficio Tecnico l’Ing. Enrico Paliotto al concorrente RTI Campigli Srl/Editel Spa/O.L.V. Srl di Empoli, che ha presentato nell’offerta economica un ribasso economico del 3% e un ribasso del 25% sul tempo di esecuzione dei lavori stabilito dal capitolato d’appalto, a base di gara in 540 giorni.

La firma del contratto e la consegna dei lavori è prevista entro la prima metà del mese di ottobre.

L’assessore Macheda Fabio all’edilizia scolastica dichiara: “Si tratta di un progetto innovativo per qualità dei materiali e dei servizi totalmente orientato ai bisogni dei nostri studenti che garantirà alla citta di Alassio per i prossimi decenni una scuola pubblica all’avanguardia, di qualità e con standard di ecosostenibilità e anti sismicità che garantiscono non solo il rispetto della legge, ma anche il giusto diritto dei nostri giovani ad ottenere edifici pubblici in linea con i loro bisogni e aspettative”.

“Un disegno amministrativo ancora più ampio nel suo complesso e che si sta eseguendo anche attraverso la sistemazione antisismica di tutti i plessi scolastici alassini, per un importo complessivo di lavori in esecuzione di 10 mln di euro”.

“E’ un’opera davvero significativa – la conclusione dell’assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi – che questa amministrazione si è impegnata a progettare, finanziare e realizzare nell’arco di un mandato. Un’opera di cui la città, le nuove generazioni avevano indifferibile necessità e che siamo felici di aver portato avanti con tutte le difficoltà burocratiche e logistiche che un’opera del genere inevitabilmente comporta. A metà ottobre si vedrà la posa della prima pietra” conclude l’assessore alassino.