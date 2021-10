Alassio, l’Italia è Campione del Mondo anche nelle bocce: la carcarese Carlini guida la coppia femminile al successo

Alassio. Il Mondiale di bocce in svolgimento ad Alassio è giunto all’ultima giornata. Nella giornata odierna gli azzurri e le azzurre sono protagonisti in quattro delle otto finali del Mondiale Femminile & Senior, un evento che vive oggi appunto la sua giornata-clou nobilitata anche dalla prestigiosa visita del principe Alberto di Monaco il quale, nella tarda mattinata, insieme al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al sindaco di Alassio Marco Melgrati e alle massime autorità sportive della disciplina, è arrivato in provincia per assistere alla doppia sfida a coppie e per premiare i nuovi Campioni del Mondo.

Tra gli italiani che ambivano alla medaglia più prestigiosa vi erano anche i liguri Simone Nari e Francesca Carlini (carcarese), atleti riusciti a sbaragliare la concorrenza e a far gioire l’intera nazione per l’ennesimo titolo iridato vinto in un 2021 che entrerà di diritto negli annali dello sport azzurro. Per quanto riguarda la coppia femminile, Valentina Basei e Francesca Carlini sono infatti riuscite a superare in finale Carrolina Bajrić e Nikol Marelja-Bošnjak (atlete croate), il tutto con il risultato di 8-7.

Medaglia d’oro conquistata dunque per le due azzurre, un successo bissato dalla coppia maschile formata da Luigi Grattapaglia e Simone Nari. I due in finale hanno sconfitto i francesi Sébastien Belay e Grégory Chirat, un 6-3 che ha incoronato campioni i due portacolori nostrani per la gioia dell’intero PalaRavizza. Le formazioni Campioni del Mondo della Coppia maschile e della Coppia Femminile si sono aggiudicate anche la Coppa Principe di Monaco.