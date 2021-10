Alassio, lavori urgenti in via Michelangelo: modifiche alla viabilità

Alassio. Domani, mercoledì 27 ottobre, via Michelangelo verrà interessata da un urgente lavoro che verrà effettuato dall’azienda Sca Srl.

Più precisamente, all’altezza del civico 57 (in discesa dopo il tennis club) verrà realizzato uno scavo che costringerà a interrompere il transito veicolare per l’intera giornata.

È tuttavia possibile entrare e uscire da tutti gli accessi carrabili limitrofi attraverso un doppio senso di circolazione sia da via Robutti/Adelasia (nella parte bassa, regione Pontino) che da via Pera e via Loreto dalla parte alta (tennis e zona San Rocco).

L’invito del Comune di Alassio è quindi quello di prestare attenzione alla segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata presente in gran parte della via Michelangelo.