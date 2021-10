Alassio, il Comune si colora di azzurro per la giornata nazionale della dislessia

Alassio. Per la Giornata Nazionale della Dislessia solo per le serate di oggi e domani la facciata del Comune di Alassio – in questi giorni colorata di rosa per l’iniziativa “Alassio in Rosa per Alessia” – sarà invece illuminata di turchese. Si tratta della sesta edizione della giornata Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

“L’iniziativa – informa l’AID – prevede oltre 200 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento, promossi in tutta Italia da 80 sezioni provinciali AID, in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni locali, enti del terzo settore”.

“Il Comune di Alassio – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, Franca Giannotta ​- vuole in questo modo ricordare la Settimana nazionale della Dislessia, promossa dall’associazione Italiana Dislessia, giunta alla sua sesta edizione.

L’otto ottobre, in particolare ricorre l’undicesimo anniversario del varo della legge 170/2010, con cui lo Stato italiano ha riconosciuto ufficialmente la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento.