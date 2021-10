Alassio, ferito dopo una caduta: soccorsi mobilitati

Alassio. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un uomo rimasto ferito dopo un incidente domestico avvenuto all’interno della sua abitazione in via Drollero.

Secondo quanto appreso si è verificata una caduta in casa: l’episodio è successo intorno alle 17 e 20 di oggi pomeriggio.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e dall’automedica del 118.

Stando alle prime informazioni l’uomo ha riportato un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasferito presso il nosocomio pietrese. Le sue condizioni sono giudicate gravi a seguito della dinamica, ma non è in pericolo di vita.

Restano da appurare le cause esatte della caduta.