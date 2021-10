Alassio Drink Pink: nove studentesse in lizza per il premio

Alassio. Si è svolto stamani presso il Liquid cocktail Bar la prima edizione di Alassio Drink Pink, il contest tutto al femminile che ha coinvolto le allieve dell’Istituto Alberghiero di Alassio. Leila Mawjee, già organizzatrice del più noto Alassio Drink, ha infatti accettato l’invito dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alassio, per organizzare una versione “Rosa” del contest nell’ambito del Calendario di “Alassio in Rosa per Alessia”

Le studentesse del Giancardi Galilei Aicardi, si sono cimentate con creazioni delicate e finemente decorate per concorrere al prestigioso Trofeo Zonta, il riconoscimento che ogni anno il Club Service presieduto da Antonella Raimondi, mette in palio per gli studenti dell’alberghiero alassino.

In giuria: Beppe Manzo (Liquid), Paolo Schivo (U’Brecche) vincitore della seconda edizione di Alassio Drink, Perry (Spotti) vincitore della terza edizione di Alassio Drink, Daniela Vio dello Zonta.

La mattinata ha visto l’emozione delle ragazze che hanno affrontato un vero e proprio bancone di bar e il giudizio della giuria. Emozione anche dall’altra parte specie dagli stessi barman: “non è per niente facile. forse meglio essere dietro al bancone che con carta e penna” il loro commento.

La premiazione si svolgerà durante la Charity Dinner in programma il 27 ottobre proprio nel salone dell’Istituto Alberghiero.