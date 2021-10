Agricoltura, Piana: “Altri 3,5 milioni per soddisfare le domande di finanziamento”

Liguria. Al via il rifinanziamento dei bandi per investimenti nelle aziende agricole, per la filiera, per le infrastrutture e gli ammodernamenti, per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole e per la prevenzione danni delle foreste da incendi e calamità naturali.

“Con l’approvazione in Giunta regionale – spiega il vice presidente e assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana – viene compiuto un importante passo avanti per completare, con circa 3,5 milioni, il finanziamento di domande importantissime per il territorio che avevano trovato nel PSR 2014-2020 parziale copertura finanziaria, scorrendo così le graduatorie”.

“Subito dopo l’approvazione da Bruxelles del PSR per il biennio 2021-2022, di 104,5 milioni di euro, e sentite le associazioni di categoria – conclude Piana – ho ritenuto prioritario sanare le situazioni di difficoltà o di parziale disagio per chi fa crescere la nostra agricoltura”.