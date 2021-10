Aggressione Brumotti, Marabello e Sciuto (FdI): “Grazie al suo coraggio nel diffondere la cultura della legalità”

Liguria. “Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza all’amico Vittorio Brumotti per l’ennesima aggressione fisica e verbale subìta durante l’ultimo servizio televisivo andato in onda su Striscia che documentava lo spaccio di droga a San Severo nel foggiano. Ringraziamo altresì gli uomini e le donne della Polizia di Stato per il tempestivo intervento evitando che la situazione potesse degenerare”.

Ciò è stato dichiarato in una nota congiunta dai dirigenti provinciali savonesi di Fratelli d’Italia Fabrizio Marabello (Responsabile Dipartimento Cultura e Innovazione) e Alfio Sciuto (Responsabile Dipartimento Rapporti con le Forze dell’Ordine).

Prosegue la nota: “Brumotti, originario del savonese, già da alcuni anni ha fatto una scelta ben precisa ovvero di occuparsi nel programma di Antonio Ricci delle città italiane dove avvengono episodi di spaccio di stupefacenti. Questa attività, come è noto, è legata agli ambienti della criminalità organizzata dai quali lo stesso Brumotti ha ricevuto in più occasioni minacce e intimidazioni. Noi lo ringraziamo per il suo coraggio e per la sua determinazione nel diffondere la cultura della legalità”.