Ad Albisola Superiore vaccino anti-influenzale nei locali di via Dei Conradi

Albisola Superiore. A partire dall’11 ottobre ad Albisola Superiore le vaccinazioni anti-influenzali, oltreché negli studi medici, riprenderanno anche presso i locali adiacenti agli sportelli polifunzionali del Distretto Savonese siti in via Dei Conradi 81.

“Questo – afferma l’assessore Calogero Sprio con delega ai Servizi Ambulatoriali – è frutto della collaborazione fra l’ASL 2 Savonese, i Medici di Medicina Generale del nostro territorio e l’amministrazione comunale. Consentire ai medici, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla presenza di molte difficoltà legate alla pandemia, di utilizzare dei locali idonei e situati nella centralità della nostra cittadina e facilmente accessibili è molto importante; considerata infatti la grossa affluenza di cittadini che storicamente ricorre a questa misura di protezione poter contare su spazi in grado di assicurare maggiormente il distanziamento interpersonale è molto importante, considerato anche che in gran parte gli utenti rientrano in una fascia di età abbastanza avanzata e quindi più fragile e suscettibile di contrarre il Covid-19”.

“Questo risultato – prosegue l’assessore Sprio – è frutto di alcuni incontri che si tennero lo scorso anno fra tutti i Medici di Medicina Generale che operano nella nostra cittadina e l’amministrazione comunale ai quali seguirono contatti col direttore del Distretto Sanitario Savonese Dr. Giancarlo Conte il quale si è messo subito a disposizione con grande collaborazione che viene riconfermata anche quest’anno”.

Gli spazi saranno disponibili quattro pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) a partire dalle 14,30 e l’agenda degli appuntamenti sarà tenuta direttamente dai medici. “Ancora una volta il dialogo e la sinergia fra enti ed agenzie diverse fa la differenza e consente di erogare un servizio qualitativamente migliore” conclude Sprio.