Ad Albenga sabato una serie di incontri e workshop sul Medioevo

Albenga. Proseguono le esperienze di Albenga Medievale con un nuovo ciclo di workshop che si terrà sabato 30 ottobre ed è stato intitolato: “Sapresti vivere ad Albenga nel 1200?”

“Per rispondere a questa domanda e saperne di più sul Medioevo abbiamo organizzato questo ciclo di workshop conoscitivi sulla rievocazione storica – spiega il presidente dei rievocatori ingauni Matteo Borea -. In collaborazione con l’Istituto di studi Conti di Lavagna e un network di professionisti del settore abbiamo puntato su un aspetto fondamentale per la crescita del progetto: la formazione”.

“Ripartiamo da queste iniziative con un grande spirito dopo la fantastica e difficile avventura del 2021 (edizione speciale Covid) cercando di sfruttare al massimo la stagione invernale per preparare una fantastica edizione 2022 – continua il presidente -. Ringrazio anche l’Istituto degli Studi Liguri che ci ha accompagnato nella fase primaverile dedicata alle conferenze (appuntamento con le nuove iniziative dal secondo trimestre 2022) e un grazie particolare alla dottoressa Josepha Costa per la solita grande disponibilità nei nostri confronti e per la città di Albenga”.

Questo nuovo appuntamento è dedicato alla storia della città. Il workshop è suddiviso in due parti: la prima (la mattina) in aula e la seconda (il pomeriggio) nel centro cittadino, sulle tracce del medioevo esistente. Nella prima parte si ripercorrerà, a grandi linee, la storia medievale ingauna per passare al suo sviluppo urbano, architettonico, artistico. Nella seconda parte, una particolare “visita guidata” si potranno osservare in maniera ravvicinata i luoghi, gli edifici e il patrimonio artistico attorno al 1227.

I workshop sono a ingresso libero gratuito previa prenotazione (con possibilità di tesseramento in loco, fino ad esaurimento posti). Per prenotarsi è necessario rivolgersi al presidente di uno dei quattro quartieri di Albenga: Quartiere San Siro, Quartiere San Giovanni, Quartiere Santa Maria o Quartiere Sant’Eulalia.

I workshop si terranno presso l’Auditorium San Carlo di Albenga, nelle seguenti date:

– sabato 30/10/21 Arriva il Vicario di Federico: Albenga nel medioevo – RELATORI: Daniele Calcagno, Marina Cavana

– sabato 27/11/21 Come faccio? Dalla teoria alla pratica, l’approccio alle fonti storiche per una corretta rievocazione – RELATORI: Daniele Calcagno, Marina Cavana, Marco Vignola

– sabato 18/12/21 Vivere nel Medioevo – RELATORI: Daniele Calcagno, Marina Cavana

– sabato 22/01/22 L’abito maschile e femminile nel milleduecento – RELATORI: Sara Paci

– sabato 19/02/22 Cosa ti sei messo in testa? Francesca Baldassarri

In pieno rispetto della normativa anti-Covid, accesso previsto con Green pass, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Pranzo convenzionato con ristoranti e bar del centro storico di Albenga scontato per i partecipanti ai workshop.