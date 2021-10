A10, il weekend inizia con le code causa cantieri: 3 km tra Celle e Savona

Savona. Inizia con le solite code in A10 il weekend del ponte dei “Santi” che porterà in Liguria tanti turisti e proprietari di seconde case, e per questo viaggiare in autostrada potrebbe essere ancora più problematico e stressante.

Ma questa mattina l’afflusso di turisti non centra. A causare i disagi in A10 sono i cantieri presenti in diversi tratti e in entrambe le direzioni.

Nel tratto gestito da Autostrade per l’Italia, infatti, si segnalano 3 km di coda tra Celle Ligure e il Bivio A10/inizio complanare Savona, mentre in quello di proprietà di Autofiori la coda, dovuta ai lavori, è di 1 km tra Savona e Spotorno (direzione Francia).