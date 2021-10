A Stella trionfa il rinnovamento: è Andrea Castellini il sindaco eletto

Stella. E’ Andrea Castellini, con al seguito la sua squadra di “Steja”, il nuovo sindaco di Stella. Un autentico plebiscito per lui, che con 1101 voti ha più che doppiato l’avversario. Sconfitto dunque Roberto Cavicchini della lista “Per Stella”, che rappresentava l’amministrazione uscente: per lui 499 voti.

A gestire il territorio di Stella da qui ai prossimi cinque anni un carico di giovani e non solo, oltre un programma elettorale definito “semplice, concreto e realizzabile, in discontinuità verso l’amministrazione uscente, ma con un segnale di continuità verso la valorizzazione delle eccellenze del territorio, dalle attività ricettive ai siti turistici presenti lungo tutto il nostro vastissimo territorio”.

“Sono felice che i cittadini di Stella mi abbiano dato la fiducia – è il commento a caldo di Castellini – Il mio obiettivo è essere il sindaco di tutti, soprattutto di coloro che non mi hanno votato, per far sì che il paese riparta. Ora però non è il tempo dei festeggiamenti, è il tempo di rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare fin da subito”.

A questo punto non resta che attendere il conteggio delle preferenze per scoprire chi, nella squadra, entrerà a far parte della Giunta e chi sarà consigliere.