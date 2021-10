A Savona la marcia per il clima dei ragazzi di Fridays for Future

Savona. Si è svolta questa mattina con partenza da piazza Mameli la marcia per il clima organizzata dai ragazzi di Fridays for Future Savona.

Il presidio è stato organizzato per sensibilizzare le istituzioni sull’emergenza climatica e per sottolineare “le poche misure che finora il governo ha preso nel merito”.

In particolare, i ragazzi di Fridays for Future Savona sono scesi in piazza per evitare che sul monte Beigua nasca una miniera e per continuare a spingere la centrale Tirreno Power di Vado Ligure verso la transizione ecologica.

La marcia, iniziata alle ore 9, si concluderà in piazza Sisto IV, dove ci saranno interventi degli esponenti di Fridays for Future e di altre associazioni che lottano per il tema ambientale.