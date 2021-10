A Savona il segretario Letta per Marco Russo, Pd: “Spinta decisiva alla vittoria finale”

Savona centrale negli equilibri politici provinciali e regionali, con l’obiettivo del centro sinistra di ritornare al governo cittadino: ecco così l’arrivo del segretario nazionale del partito Democratico Enrico Letta, che dopo aver incassato una serie di vittorie al primo turno delle amministrative 2021 spera nello stesso esito anche per la città della Torretta.

Domani, dalle ore 11.00 sarà a Savona a sostegno del candidato sindaco Marco Russo: per le 12.15 il punto stampa presso il gazebo Dem in corso Italia.

“La visita del nostro segretario nazionale assume una importanza strategica dal punto di vista politico in vista del ballottaggio: riconquistare Savona per riaffermarsi anche a livello ligure, partendo dalle comunità locali e dai singoli territori” sottolinea il segretario comunale del Pd Stefano Martini.

“Grazie al nostro commissario provinciale Mirabelli e al segretario regionale Farello siamo riusciti ad organizzare un fondamentale appuntamento per tutti i savonesi in vista dell’ultimo atto di queste elezioni comunali – aggiunge – Il segretario Letta ha espresso apprezzamento per l’impostazione progettuale elaborata dal nostro candidato sindaco, un progetto civico di riferimento al quale hanno aderito i partiti della coalizione, dando il loro contributo in termini di programma e candidati”.

“Speriamo che la presenza diretta del nostro segretario sul territorio possa dare la spinta decisiva alla vittoria finale”.

Quanto agli accordi di Schirru con gli altri candidati sindaco, Aschei e Versace: “Nessun timore francamente, i savonesi sanno quello che vogliono e conoscono bene, purtroppo, come ha amministrato il centro destra in questi cinque anni: i cittadini chiedono risposte concrete che solo un candidato sindaco come Marco Russo può garantire… E questo lo sanno bene!” sottolinea ancora il segretario Pd.

“Inoltre, non credo che certi accordi di palazzo, alla vecchia maniera, possano influenzare la voglia di cambiamento”.

Sullo sfondo però, restano ancora tesi i rapporti con il M5s e il candidato sindaco Meles (anche per un post su FB mal digerito dai grillini…): “Non sono state date indicazioni precise dal Movimento, tuttavia credo che il loro elettorato possa essere maggiormente intercettato dalla proposta politica e amministrativa di Marco Russo, d’altronde lo stesso Meles è stato all’opposizione in maniera forte e decisa del centro destra nell’ultimo mandato in Comune” sottolinea ancora il segretario Martini.

“Tengo a sottolineare, anche in linea con la stessa progettualità portata avanti da Russo e dall’intera coalizione, che per Savona non è certo il momento delle divisioni e dei contrasti, semmai della condivisione e del dialogo per unire tutte le forze nel rilancio della città” conclude.