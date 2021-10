Savona. “Noi crediamo e ci confrontiamo con quello che dobbiamo fare noi. Abbiamo vinto il primo turno perchè siamo riusciti a mettere in campo i migliori candidati e le proposte più unitarie possibili. La destra è divisa e paga queste divisioni, ma noi dobbiamo essere concentrati su di noi e sulle nostre proposte”.

Parola del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che dopo aver incassato una serie di vittorie al primo turno delle amministrative 2021 spera nello stesso esito anche a Savona, dove si è recato questa mattina a sostegno del candidato sindaco Marco Russo.

“Ora, – ha proseguito Letta, – vogliamo allargare ulteriormente e vogliamo essere molto attenti nello spiegare ai cittadini che il secondo turno riguarda le città: ogni cittadino deve scegliere il candidato sindaco che vuole che lo amministri per i prossimi 5 anni. Un atteggiamento molto concentrato sulle città, per noi è il modo migliore per dare fede ai nostri principi, molto attenti al senso civico e agli interessi dei cittadini“.

Quindi un passaggio sulla decisione dei 5 Stelle di non apparentarsi con nessuno in vista del ballottaggio: “Sono convinto che l’appello che tutti i nostri candidati sindaci hanno fatto in vista del ballottaggio, che invita a scegliere sulla base dei candidati e della vicinanza dei progetti, sarà vincente. Abbiamo deciso di non fare apparentamenti e di parlare con i cittadini, non con i gruppi dirigenti. Abbiamo deciso tutti insieme e sono convinto che questo atteggiamento pagherà“, ha concluso il segretario nazionale dem.

“A Savona c’è stata davvero una manifestazione di unità e coesione per la quale devo dire grazie a tutte le forze politiche e a tutti candidati che hanno composto le liste perché hanno dato un grande segnale, – ha aggiunto il candidato sindaco Marco Russo. – Tutte le liste hanno dichiarato di voler rifiutare ogni gioco di potere e di poltrone (QUI la notizia) ed hanno affermato di sentirsi solidali tra loro, affidandosi a me per far vincere il progetto. Questo è un fatto eccezionale che va rimarcato”.