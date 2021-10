A Plodio nuovo manto stradale: dopo anni di attesa si asfalta la Sp 11

Plodio. Nuovo manto stradale a Plodio, lungo la Sp 11 Carcare-Marghero. Dopo anni di attesa la viabilità sarà migliorata proprio alle porte del prossimo inverno grazie all’intervento della Provincia che sta lavorando in queste ore.

Grande la soddisfazione del sindaco Gabriele Badano, che esprime gratitudine all’ente di Palazzo Nervi, in particolare al vice presidente della Provincia, Francesco Bonasera, per il suo interessamento e per aver accolto i numerosi solleciti.

“Da tempo aspettavamo queste opere lungo il tratto che attraversa il nostro Comune – commenta il primo cittadino – Ora senza buche e rattoppi di emergenza il transito veicolare sarà decisamente più sicuro. È inoltre previsto, nell’ambito del rifacimento della segnaletica orizzontale, un percorso pedonale lungo la Sp 11, a corredo dell’intervento”.