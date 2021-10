A Pietra Ligure inaugurato un defibrillatore in ricordo di Fulvio Bosio, titolare dello storico negozio di biciclette

Pietra Ligure. È stato inaugurato questa mattina, in piazza Martiri a Pietra Ligure, un defibrillatore in ricordo di Fulvio Bosio, una vera e propria icona del centro storico, dove si trovava il suo famoso negozio di biciclette.

“Per generazioni di pietresi è stato un punto di riferimento tanto che si diceva ‘ci vediamo da Bosio e non sotto il Comune’”, commenta il sindaco Luigi De Vincenzi, presente all’inaugurazione insieme alla famiglia e agli amici di Bosio.

“Oggi abbiamo inaugurato uno strumento salvavita, acquistato grazie alla raccolta fondi promossa dagli amici e da Pulp in Valmaremola, che in parte riempie il vuoto lasciato da Fulvio e che continuerà a ‘segnare’, anche se in modo diverso, questo punto di riferimento che sarà ancora “da Bosio”, afferma il primo cittadino.

“Questo è un momento triste, ma anche e soprattutto bello e commovente. Oltre al defibrillatore, è stato consegnato al Comune, nelle mani dell’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e della dirigente responsabile della struttura dott. Patrizia Losno, un concentratore di ossigeno per la RP S.Spirito, acquistato sempre con il ricavato della raccolta fondi che ha visto una grande partecipazione. Un altro strumento destinato a venire in aiuto alla comunità e quindi pienamente nello spirito di Fulvio. Grazie alla famiglia per essere qui, agli amici e a Pulp in Valmaremola. Ciao Fulvio”, conclude il sindaco.